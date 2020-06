Twee Bosschenaren van 24 en 39 jaar zijn in de nacht van zondag op maandag aangehouden in verband met een schietincident eerder in de nacht in Rosmalen.

Dat gebeurde rond 01.00 uur ‘s nachts rond een woning aan de Lucas Gasselstraat in Rosmalen. Er vielen geen gewonden. De politie vermoedt dat het schietincident te maken heeft met een langer lopend conflict tussen twee families. De verdachten zitten vast.