Franse autoverkoop blijft sterk onder druk door crisis

De autoverkoop in Frankrijk bleef ook in mei zeer sterk onder druk staan door de coronacrisis. Volgens brancheorganisatie CCFA ging de verkoop van nieuwe personenauto’s met 50 procent onderuit in vergelijking met een jaar eerder.

In april kelderden de autoverkopen in Frankrijk al met bijna 90 procent. Door de lockdownmaatregelen waren showrooms gesloten en bleven Fransen massaal thuis. Over de eerste vijf maanden van dit jaar vielen de autoverkopen in het land bijna 49 procent lager uit dan vorig jaar. Het gaat bijvoorbeeld om bekende Franse merken als Renault, Citroën en Peugeot.