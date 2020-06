VS laten Iraanse wetenschapper zeer waarschijnlijk snel vrij

De in de VS gevangen zittende Iraanse wetenschapper Sirous Asgari komt waarschijnlijk binnen enkele dagen vrij. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat deze zaak met de Verenigde Staten is afgerond. Asgari werd in 2016 beschuldigd van spionage in Ohio, maar hij werd in november uiteindelijk door de Amerikaanse rechter vrijgesproken. Toch werd hij niet vrijgelaten en hij zou nu het coronavirus hebben opgelopen in een gevangenis in Louisiana.