Damrak opent hoger op tweede pinksterdag

De Amsterdamse aandelenbeurs is maandag met winst begonnen aan de nieuwe maand. Ook de andere Europese beurzen openden hoger. Beleggers reageerden opgelucht dat de Amerikaanse president Donald Trump de handelsdeal met China intact heeft gelaten ondanks de spanningen rond de Chinese inmenging in Hongkong. De handel verliep relatief rustig aangezien veel bedrijven op tweede pinksterdag dicht zijn. In Duitsland hadden beleggers een vrije dag.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na opening van de markt 1,2 procent in de plus op 539,15 punten. De MidKap steeg 1,1 procent tot 729,53 punten. De beurzen in Londen en Parijs klommen tot 1,7 procent. In verband met Pinksteren waren ook de beurzen in Dublin, Kopenhagen, Oslo, Luxemburg, Wenen en Zürich gesloten.

Alle 25 AEX-bedrijven stonden in het groen. Sterkste stijger was vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 5 procent. Het bedrijf heeft de verkoop van zijn belangen in een vijftal Franse winkelcentra afgerond. Bij de middelgrote bedrijven voerde luchtvaartcombinatie Air France-KLM de stijgers aan met een plus van ruim 3 procent. Tankopslagbedrijf Vopak was de enige daler met een min van 0,3 procent.