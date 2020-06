Ook Engelse winkels Primark weer open

Primark opent deze maand ook zijn winkels in Engeland weer. Moederbedrijf Associated British Foods (ABF) wil in alle Engelse winkels van de kledingketen over twee weken weer klanten kunnen ontvangen. Voor de winkels in Wales, Schotland en Noord-Ierland wacht Primark nog op goedkeuring van de overheid. In Nederland ging Primark begin mei al open.