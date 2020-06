Centre Pompidou eert ‘geweldige’ Christo met expositie

Het Centre Pompidou in Parijs roemt de overleden kunstenaar Christo en noemt hem in een verklaring een “tovenaar”. Volgens het wereldberoemde centrum voor de moderne kunst was hij “essentieel voor de kunstgeschiedenis van onze tijd”. “Christo was een geweldige kunstenaar, in staat om elke dag nieuwe diepte te geven”, zegt Serge Lasvignes, president van Centre Pompidou.

Directeur Bernard Blistene zegt dat hij de afgelopen tijd “met passie” heeft samengewerkt met het team van Christo voor een expositie over de tijd dat de inpakkunstenaar met zijn vrouw Jeanne-Claude in Parijs woonde. Dat was rond 1960 toen de twee hun herkenbare stijl ontwikkelden. “Laat de tentoonstelling die we op 1 juli openen een eerbetoon zijn aan dit uitzonderlijke oeuvre, dat alle disciplines bestrijkt en zo essentieel is voor de kunstgeschiedenis van onze tijd.”

Zondag werd bekend dat Christo op 84-jarige leeftijd is overleden in New York. De geboren Bulgaar was vooral bekend door het inpakken van allerlei grote objecten en gebouwen, zoals de Rijksdag in Berlijn. Een gepland kunstwerk om in 2021 de Arc de Triomphe in Parijs in te pakken, gaat nog gewoon door.