Toename aantal coronabesmettingen in Suriname

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Suriname is zondag toegenomen. Inmiddels is van 23 mensen bekend dat zij het coronavirus hebben opgelopen. Van hen zijn er 13 nu nog besmet. Een week geleden waren er helemaal geen actieve gevallen. President Desi Bouterse zal maandag een toespraak houden waarin hij hoogstwaarschijnlijk nieuwe maatregelen aankondigt.

“We zijn bij het gevreesde moment gekomen”, zei Cleopatra Jessurun van het ministerie van Volksgezondheid zondagavond tijdens een speciaal ingelaste persconferentie. Van de laatste gevallen is niet bekend wie de bron is.

In de afgelopen dagen heeft een contactonderzoek plaatsgevonden. Ruim zestig mensen zijn daarbij opgespoord. Dat zei kolonel Jerry Slijngaard van het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing tijdens de persconferentie. Al deze mensen gaan veertien dagen in quarantaine.

Code rood

Er is nu sprake van code rood, de autoriteiten roepen de Surinamers op weer zoveel mogelijk thuis te blijven en zich aan de gezondheidsregels te houden, zoals afstand houden en ontsmetten. De afgelopen dagen rondom de verkiezingen is de discipline behoorlijk afgenomen. De autoriteiten adviseren nu voor het eerst om mond- en neuskapjes te gebruiken.

In april en het eerste deel van mei leek het erop dat Suriname vrij bleef van nieuwe gevallen. De dreiging vanuit buurland Frans Guyana was er wel steeds, daarom was de grens gesloten en verkeer op de grensrivier verboden. Volledige controle is praktisch niet mogelijk; de grens is lang en het gebied dicht bebost.