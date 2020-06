Protesten bij Witte Huis gaan verder

Ondanks de dreigementen van president Donald Trump is er zondag opnieuw geprotesteerd bij het Witte Huis. Voor de ambtswoningen van de president in Washington verzamelden zich wederom demonstranten die een aantal keer de confrontatie opzochten met de veiligheidsdiensten.

Demonstranten werden bij het Witte Huis tegengehouden door een politiehaag. Er ontstonden opstootjes en er werd met plastic flessen gegooid. “Geen vrede zonder gerechtigheid”, werd er gescandeerd door de betogers. Trump had zaterdag via Twitter al gewaarschuwd dat betogers die de hekken van het Witte Huis zouden doorbreken zware straffen zouden krijgen.

Vanwege de grootschalige protesten tegen het politiegeweld in de Verenigde Staten tegen de zwarte bevolking heeft Washington van zondagavond 23.00 tot maandagochtend 06.00 uur een avondklok ingesteld. De vorige dagen werd ook bij het Witte Huis geprotesteerd.

Vrijdag was de sfeer dermate grimmig dat Trump uit voorzorg naar de ondergrondse bunker van het Witte Huis werd gebracht. Dat meldt The New York Times op basis van een anonieme bron. De bunker is in het verleden gebruikt tijdens terroristische aanslagen. Hoewel regeringsfunctionarissen zeggen dat Trump nooit in gevaar is geweest, zit volgens de krant de schrik bij Trump en zijn familie er goed in.