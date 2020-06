Wie mogelijk corona heeft, kan zich laten testen

Iedere Nederlander die bang is het coronavirus onder de leden te hebben, kan vanaf maandag een test aanvragen. Vanaf 8.00 uur kunnen mensen een speciaal telefoonnummer bellen om een afspraak voor een test te maken. Het nummer is tot die tijd nog geheim. Wie in aanmerking komt, kan in principe de volgende dag terecht. Binnen 48 uur volgt de uitslag.