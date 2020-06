Horeca, theaters, musea en bioscopen openen weer de deuren

Wie weer eens een hapje of drankje buiten de deur wil doen, kan maandag weer terecht in een restaurant, café of op een terras. Ook verwelkomen musea, bioscopen en sommige theaters weer publiek. Bezoekers kunnen er vanaf het middaguur terecht.

Terug naar de situatie van voor de uitbraak van het coronavirus is nog niet aan de orde. Zo gelden er strikte regels voor de heropening van eet- en drinkgelegenheden, bioscopen en theaters. Ze mogen de komende maand niet meer dan dertig bezoekers ontvangen, vanaf 1 juli wordt dat mogelijk opgeschroefd naar honderd personen.

Wie naar een museum wil, moet vooraf online een kaartje kopen en reserveren voor een tijdvak. De tickets hiervoor gingen de afgelopen week hard bij een aantal populaire musea. Zo is het Rijksmuseum in Amsterdam de eerste week van juni al volgeboekt. Overigens gaan sommige musea pas later open of voor een beperkt publiek, zoals Naturalis in Leiden dat vanaf 8 juni alleen mensen uit cruciale beroepen verwelkomt.

Cultuurminister Ingrid van Engelshoven is maandag bij Museum de Fundatie in Zwolle om de heropening van de musea mee te maken. De minister bezoekt later maandag nog andere musea: Kröller-Müller in Otterlo, Museum Speelklok in Utrecht en het Kunstmuseum Den Haag.

Hoewel het voor de meeste theaters niet rendabel is om open te gaan, is er in sommige zalen toch een speciaal aangepast programma te zien.