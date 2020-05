Truck rijdt in op menigte VS, niet duidelijk of er gewonden zijn

Bij een protest zondag op een snelweg in de Amerikaanse stad Minneapolis is een vrachtwagen ingereden op demonstranten. Op beelden is te zien dat de mensen zich snel uit de voeten maken als een toeterende tankwagen in eerste instantie hard op de menigte komt afrijden. Uiteindelijk stopt het voertuig en wordt het omsingeld door de betogers.

Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt door de actie van de vrachtwagenchauffeur. Getuigen zeggen tegen de lokale nieuwszender FOX9 dat een aantal mensen door de truck is geraakt. Wat de chauffeur bezielde is onduidelijk. De politie is naar het incident gekomen om de chauffeur te ontzetten.