VS sturen 2 miljoen doses van malariamedicijn naar Brazilië

De Verenigde Staten sturen 2 miljoen doses van het malariamedicijn hydroxychloroquine naar Brazilië om te helpen in de strijd tegen het coronavirus. Dat heeft het Witte Huis bekendgemaakt. De Braziliaanse regering raadt inwoners aan het middel uit voorzorg te nemen, maar de werking ervan is niet bewezen.

Naast het medicijn sturen de VS ook duizend beademingsapparaten naar Brazilië. “Uit solidariteit sturen we de medicijnen naar Brazilië. Daarnaast kondigen we een gezamenlijk onderzoek naar hydroxychloroquine aan”, staat in de verklaring van het Witte Huis.

De VS zijn het zwaarst getroffen land door het longvirus, maar het aantal besmettingen en doden loopt de laatste weken enorm hard op in Brazilië. Qua besmettingen is het met ruim 505.000 het tweede land, na de VS.