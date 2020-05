‘Farmaciebedrijf maakt coronamedicijn met Nederlands antilichaam’

Een Amerikaans farmaciebedrijf gaat een coronamedicijn maken dat gebaseerd is op een in Nederland gevonden antilichaam. Dit heeft Frank Grosveld, hoogleraar celbiologie aan de Erasmus Universiteit, zondag gezegd in het radioprogramma Dit is de Dag (NPO Radio 1). Volgens Grosveld doorstond het Rotterdamse antilichaam afgelopen weken enkele cruciale tests op levende wezens. “Het medicijn zal er over vijf, zes maanden zijn. Voor het ontwikkelen van een medicijn is dit een heel snel traject.” Om welk farmaciebedrijf het gaat, kan Grosveld in deze fase nog niet zeggen.