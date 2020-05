In het oosten van het land is in de maand mei ruim 4 miljard liter drinkwater meer getapt dan normaal. "Reden voor grote zorg over zomermaanden", aldus Jelle Hannema, bestuursvoorzitter van drinkwaterbedrijf Vitens.

