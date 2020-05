New York onderzoekt politieoptreden bij Floyd-protesten

Justitie in de Amerikaanse staat New York gaat het gedrag van de politie bekijken bij de protesten en rellen in de stad New York de afgelopen dagen. Duizenden mensen gingen de straat op om te demonstreren vanwege de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd na zijn arrestatie door de politie in Minneapolis.

Op internet circuleren inmiddels talloze filmpjes van charges uitgevoerd door de politie in diverse grote steden bij protesten. Demonstranten worden hardhandig tegen de grond gewerkt en bespoten met pepperspray.

Op een video uit New York is te zien hoe twee SUV’s van de politie op een dranghek rijden met daarachter tientallen demonstranten. Die worden door de kracht van de voertuigen naar achteren geduwd. Het is niet bekend of er gewonden zijn gevallen.

Voor zover bekend zijn tot nu toe twee doden gevallen bij de rellen. Een persoon raakte dodelijk gewond in Indianapolis door een kogel maar het is niet bekend wie die afvuurde. De politie verklaarde dat er geen schoten door het korps in de stad waren gelost. In Minneapolis werd een man doodgeschoten toen hij volgens de politie bezig was met het plunderen van een winkel. De winkeleigenaar zou hem hebben neergeschoten.