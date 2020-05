Geen massale toestroom Belgen naar grensplaats Sluis

Een grote toestroom van Belgische recreanten naar de Zeeuws-Vlaamse grensplaats Sluis is zondag uitgebleven, een dag nadat de Belgische autoriteiten besloten om winkelen in Nederland weer toe te staan. “Het was niet overmatig druk”, zei Sancho Jansen, voorzitter van de Middenstands Vereniging Sluis (MVS). “We konden de toeloop goed aan.”

Voor Jansen en andere ondernemers in Nederlandse grensregio’s was het zaterdag een grote verrassing dat de Belgen weer toestemming kregen om in Nederland te winkelen. “Dat had wel beter gecommuniceerd kunnen worden”, aldus Jansen. “We hadden de Belgische gasten pas later verwacht.” Dat de Belgen de grens weer zouden mogen passeren voor familiebezoek in Nederland was al wel bekend

Ook voor Jan Lonink, voorzitter van de Veiligheidsregio Zeeland kwam de versoepeling in België als een verrassing. “Het is een week eerder dan voorzien. We hebben steeds met de grensregio contact gehouden, dit verrast ons net als dat het de inwoners van België verrast.”

Jansen en de andere ondernemers in Sluis zijn inmiddels klaar voor de heropening van de horeca maandag. Het centrum wordt van 12.00 uur tot 22.00 uur autovrij, zodat de mensen voldoende afstand van elkaar kunnen houden. “Bovendien heeft de gemeente ruimte beschikbaar gesteld. Daardoor kan met anderhalve meter afstand toch het aantal plekken op de terrassen in stand blijven.”