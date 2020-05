Verkiezingsbureau niet toegelaten bij telling Suriname

In de sporthal in de Surinaamse hoofdstad Paramaribo waar de laatste verkiezingsresultaten worden verwerkt is zondag onrust ontstaan. Medewerkers van het Onafhankelijk Kiesbureau mochten niet naar binnen, meldde de lokale nieuwssite Starnieuws.

Volgens berichten van aanwezige burgers zou dit te maken hebben met de code rood die is afgekondigd in verband met de coronacrisis. Code rood houdt in dat rekening wordt gehouden met lokale besmettingen. De laatste dagen zijn er drie nieuwe Covid-19-gevallen bijgekomen in Suriname.

Voorzitter Jennifer van Dijk-Silos van het OKB is zeer verontwaardigd over het terugsturen van haar medewerkers en is niet van plan deze belediging te accepteren, zei ze tegen Starnieuws. Inmiddels zijn internationale waarnemers wel toegelaten tot de sporthal.