Zweden meldt voor eerste keer sinds maart geen coronadoden

Het komt vaker voor dat de cijfers in het weekend lager zijn, doordat niet alle sterfgevallen dan direct worden doorgegeven. Het zou dus kunnen dat er wel slachtoffers zijn gevallen de afgelopen 24 uur, maar dat die gevallen nog niet zijn doorgegeven aan het ministerie.

Het geregistreerde dodental in Zweden staat op 4395. Zeker 37.542 mensen zijn besmet met het longvirus.

In Zweden zijn relatief meer mensen besmet dan in de omliggende landen Noorwegen, Finland en Denemarken. Dat is volgens het ministerie grotendeels terug te leiden naar verzorgingshuizen in en rond hoofdstad Stockholm.

Het land heeft in tegenstelling tot bijna alle andere Europese landen geen lockdown ingevoerd. Scholen bleven bijvoorbeeld open. Zweden moeten wel 1,5 meter afstand van elkaar houden.