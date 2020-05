Staatssecretaris: ga naar het terras, help die lokale ondernemer

Het is een goed idee om maandag, als de horeca weer opengaat na de gedwongen sluiting vanwege het coronavirus, naar het terras te gaan. "Help die lokale ondernemer om weer op te starten", zei staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in het televisieprogramma WNL Op Zondag. Zelf gaat Keijzer een hapje eten in een visrestaurant bij haar in de buurt.