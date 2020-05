Excuses Israëlische minister na doden autistische Palestijn

Het incident was in de smalle straatjes van de Oude Stad in Oost-Jeruzalem. Volgens een verklaring van de politie had de man iets bij zich dat op een pistool leek. De politiepatrouille vroeg de man te stoppen. Daarna ontstond een achtervolging te voet waarbij werd geschoten.

“Het incident waarbij Iyad Halak werd doodgeschoten spijt ons echt en we delen in het verdriet van de familie”, zei Gantz tijdens de wekelijkse zitting van het Israëlische kabinet. “Ik weet zeker dat dit snel wordt onderzocht en dat er conclusies worden getrokken.”

Het geweld in Oost-Jeruzalem en de Westelijke Jordaanoever is de afgelopen dagen opgelaaid. Vrijdag reed een man in op een groep militairen bij de stad Ramallah. Hij werd doodgeschoten. Maandag werd een man neergeschoten die volgens de politie een politieman wilde neersteken.