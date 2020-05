Halsema staat tijdens Amsterdamse coronaherdenking stil bij leed

Vanuit de Westerkerk in Amsterdam is op pinksterzondag een onlineherdenking van de slachtoffers van het coronavirus gehouden. Ook luidden overal in Amsterdam kerken vier minuten hun klokken als teken van medeleven. Burgemeester Femke Halsema stond stil bij het leed dat het coronavirus in de stad heeft veroorzaakt. Haar digitale bijdrage had ze op vrijdag al opgenomen.

“De belofte van vrijheid hangt in de lucht. De zon schijnt en héél voorzichtig en beheerst worden de knellende maatregelen losgelaten. Dat is niet alleen fijn maar ook noodzaak voor veel mensen”, zo begon Halsema haar toespraak. “Maar, en ik prijs daarvoor onze religieuze gemeenschappen - kerken, moskeeën, synagogen - die daar altijd oog voor hebben, er moet ook ruimte zijn voor troost. En dit is een heel goed moment om achterom te kijken en stil te staan bij het leed in de stad.”

“Want er zijn op dit moment heel veel, heel verdrietige mensen”, zei Halsema. “Mensen die een nabestaande zijn verloren hebben soms in erbarmelijke omstandigheden afscheid moeten nemen, ingepakt in isolatiemateriaal, één persoon namens de hele familie, maximaal een half uur. Dat is hartverscheurend. Vanaf deze plek wil ik graag iedereen die een naaste is verloren veel liefde en troost toewensen. Ook al is het noodgedwongen via livestream, ik ben, net als heel veel Amsterdammers, in gedachten en met mijn hart bij u.”

Goed verlopen

De burgemeester sloot haar toespraak af met de “hoopvolle wens en het vertrouwen dat we met zorgzaamheid en veerkracht deze periode samen doorstaan”.

De Protestantse Kerk Amsterdam, die het initiatief nam voor de herdenking, wilde stilstaan bij de overledenen, mensen die ziek zijn en familieleden en zorgprofessionals die met ingrijpende situaties worden geconfronteerd. “Maar we kijken ook vooruit naar de nieuwe fase die aanbreekt, waarbij ondernemers in grote onzekerheid verkeren en mensen bezorgd zijn om hun baan”, aldus de Protestantse Kerk Amsterdam.

Pastor Martin de Jong van de Protestantse Kerk Amsterdam liet na afloop weten dat de onlineherdenking goed is verlopen, zonder technische problemen. Hij zei dat de respons heel goed was en sprak de verwachting uit dat een aantal mensen de herdenking in een later stadium terugkijkt. “Ik kan me voorstellen dat mensen met dit mooie weer naar buiten zijn gegaan, en dan bijvoorbeeld ‘s avonds gaan terugkijken.”