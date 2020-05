Joe Biden veroordeelt het geweld bij rassenprotesten VS

De Amerikaanse Democratische presidentskandidaat Joe Biden veroordeelt het geweld van het rassenprotest dat in de Verenigde Staten is losgebarsten, maar zei dat Amerikanen het recht hebben om te demonstreren.

“Protesteren tegen een dergelijke wreedheid is terecht en noodzakelijk. Het is een volkomen Amerikaanse reactie”, zei Biden in een verklaring.

“Maar gemeenschappen afbranden en onnodige vernietiging is dat niet. Geweld dat levens in gevaar brengt is dat niet. Geweld tegen bedrijven die de gemeenschap dienen is dat niet.”

Woedend

“De afgelopen dagen hebben duidelijk gemaakt dat we een natie zijn die woedend is op onrechtvaardigheid. Elke gewetensvolle persoon kan de rauwheid van de trauma’s bij gekleurde mensen in dit land begrijpen, van de dagelijkse vernederingen tot het extreme geweld, zoals het gruwelijke doden van George Floyd”, voegde hij eraan toe.

De rellen braken uit na de dood van de zwarte George Floyd, na een hardhandige arrestatie door de politie. De agent die knielde op de nek van Floyd is inmiddels zelf aangehouden.