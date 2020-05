Betogers negeren avondklok in Minneapolis en bekogelen politie

Ondanks de geldende avondklok in Minneapolis en de waarschuwingen voor ernstige consequenties zijn betogers toch de straat opgegaan. De nationale garde werd bekogeld met vuurwerk en gebruikte als reactie daarop traangas en rubberen kogels.

De inwoners van Minneapolis werden zaterdag meermaals opgeroepen de deur niet uit te gaan om zo de nationale garde alle ruimte te bieden om op te kunnen treden tegen onder meer plunderen en brandstichting.

“Als je vanavond op straat bent, dan is het heel duidelijk: dan hoor je niet bij ons. Je deelt onze waarden dan niet en daarom zullen wij optreden om ervoor te zorgen dat dit eindigt”, zei Tim Walz, de gouverneur van Minnesota. Ook inwoners van Minneapolis die op hun balkon toekeken, werden bekogeld met rubberen kogels, blijkt uit beelden op social media.

Massale protesten

De autoriteiten in Minnesota doen een beroep op de nationale garde om de politie te ondersteunen in Minneapolis, waar de zwarte George Floyd van de week om het leven kwam door hardhandig optreden van de politie. Zijn dood zorgde voor massale protesten in heel het land.

President Donald Trump uitte zaterdag forse kritiek op de burgemeester van Minneapolis. “De nationale garde is opgetrommeld om het werk te doen dat de burgemeester niet heeft gedaan. Dit had twee dagen geleden moeten gebeuren, dan zou er geen schade zijn geweest en zouden de politiebureaus niet zo zijn vernield”, schreef de president.