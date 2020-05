Arrestaties bij protest voor Trump Tower in New York

Na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd door hardhandig optreden van de politie hebben betogers zaterdag voor de Trump Tower in New York geprotesteerd. Zeker zeven mensen zijn voor het gebouw gearresteerd, meldt The New York Times. Het was de derde dag op rij dat er in New York protesten waren. Ook in andere steden in het land zijn mensen al dagen op de been.