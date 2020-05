Brazilië heeft nu ook meer coronadoden dan Frankrijk

Brazilië heeft na Spanje nu ook Frankrijk gepasseerd voor wat betreft het aantal mensen dat aan de gevolgen van het coronavirus is overleden. De Zuid-Amerikaanse natie is nu het op drie na zwaarst getroffen land ter wereld.

Brazilië maakte bekend dat er de afgelopen 24 uur 956 mensen aan het coronavirus zijn overleden en daarmee kwam het totaal op 28.834.

Het aantal besmettingen nadert de half miljoen. Het afgelopen etmaal kwamen er 33.274 geregistreerde besmettingen bij, waardoor het totaal nu op 498.440 staat. Alleen in de VS zijn meer besmettingen bekend. De zorgen in Brazilië zijn extra groot, omdat de winter voor de deur staat.

Brazilië is nu na de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Italië het land met de meeste sterfgevallen door het coronavirus. Cijfers die door landen worden aangeleverd over de aantallen doden en besmettingen, laten zich vaak lastig vergelijken. Ze komen niet allemaal op dezelfde manier tot stand.