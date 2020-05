Gewonden en twee aanhoudingen bij schietpartij in Rotterdam-Noord

De schietpartij gebeurde tegen middernacht aan de Abraham van Stolkweg. De slachtoffers zijn met letsel aan arm, buik en been naar het ziekenhuis gebracht, aldus de politie.

In de buurt konden agenten een verdachte aanhouden. Omdat diegene probeerde te vluchten, loste de politie waarschuwingsschoten. Een tweede verdachte werd aangehouden bij het honkbalstadion van Neptunus, daar ook niet ver vandaan. Ook bij die arrestatie zijn waarschuwingsschoten gelost.

Wat de aanleiding was van de schietpartij is onbekend. Volgens een politiewoordvoerster waren er veel omstanders aanwezig. Zij zijn uit voorzorg door de politie gecontroleerd.

De schietpartij was in de buurt van het Roel Langerakpark en het Vroesenpark. Daar was het heel de dag al druk, meldt de woordvoerster. Het laatstgenoemde park werd vanwege de drukte in de avond door de politie leeg geveegd. Of de groep rond de schietpartij uit het park komt, is niet bekend.