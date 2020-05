Aanstaande regering Suriname ontvouwt plannen

VHP-leider Chan Santokhi, die de nieuwe president van Suriname zal worden, zei te hopen dat de verkiezingsautoriteiten snel hun werk afmaken zodat het nieuwe parlement met het werk kan beginnen. Het is nog niet duidelijk wanneer de verkiezingsuitslag bekend zal zijn. Het is ook nog niet duidelijk of de door Bouterse aangevraagde hertelling van de stemmen in Paramaribo gehonoreerd zal worden. Santokhi hoopt dat Bouterse snel zijn verlies zal accepteren en de nieuwe regering ruimte geeft om aan het werk te gaan.

ABOP-leider Ronnie Brunswijk zei dat de nieuwe regering niet van plan is een heksenjacht te houden op mensen uit de regering-Bouterse. Hij riep op tot respect voor elkaar. “We gaan niet over tot rancuneuze handelingen. Laten we respectvol omgaan met elkaars ras en geloof. We zijn allemaal Surinamers, we moeten het samen doen”, zo zei de ABOP-leider. PL-leider Paul Somohardo zei dat het doel bereikt is om de NDP-regering weg te krijgen. Dat betekent volgens hem dat iedereen gewonnen heeft.

In de plannen voor de komende maanden is het aantrekken van buitenlandse investeerders een van de speerpunten. Het aantrekken van goedkoop kapitaal is daarvan een belangrijk onderdeel. Santokhi ziet daar internationaal mogelijkheden voor. Hij denkt dan aan de landen zoals de VS en Canada, maar zeker ook in Nederland, waar een Surinaamse gemeenschap is van zo’n 380.000 mensen.