Griekenland gaat reizigers testen uit risicogebieden

Griekenland gaat reizigers bij aankomst testen op het coronavirus als ze vertrokken zijn vanaf een vliegveld in een risicogebied. De Griekse autoriteiten baseren zich daarbij op gegevens van het Europese luchtvaartagentschap EASA, dat een lijst bijhoudt met luchthavens die zich bevinden in gebieden waar de kans op overdracht van het virus groot zou zijn. Daar staan nu ook de belangrijkste Nederlandse vliegvelden op, bijvoorbeeld Schiphol.

Het nieuwe beleid moet volgens het Griekse ministerie van Buitenlandse Zaken op 15 juni van kracht worden. Wie na aankomst negatief test, moet nog steeds zeven dagen in thuisisolatie. Reizigers die wel besmet blijken te zijn, wacht een verplichte quarantaine van 2 weken. De Griekse autoriteiten gaan ook steekproefgewijs coronatesten uitvoeren onder reizigers die uit gebieden komen die niet op de lijst staan.

Griekenland publiceerde onlangs een lijst met 29 landen die het als veilig beschouwt. Nederland en sommige andere EU-landen stonden daar niet op. Een bron binnen de Griekse overheid zegt tegen persbureau AFP dat is besloten het beleid aan te passen. “Het draait nu om het vliegveld waar iemand vandaan komt, niet het land.”

De lijst van de EASA wordt regelmatig bijgewerkt. Schiphol, Eindhoven Airport, Maastricht Aachen Airport en Rotterdam The Hague Airport worden nog gezien als vliegvelden in risicogebieden. Dat geldt ook voor veel vliegvelden in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.