Eerste commerciële raket met astronauten aan boord opgestegen

Voor het eerst in de geschiedenis brengt een commercieel bedrijf mensen naar de ruimte. Een raket van het bedrijf SpaceX is zaterdag alsnog opgestegen vanaf de Amerikaanse ruimtebasis Cape Canaveral in Florida.

De lancering verliep vlekkeloos. De twee astronauten aan boord, Douglas Hurley (53) en Bob Behnken (49), gaan naar het internationale ruimtestation ISS, hun verblijf voor de komende maanden. Daar komen ze zondag aan. Het is ook de eerste bemande Amerikaanse ruimtevlucht sinds 2011.

De lancering stond aanvankelijk gepland voor afgelopen woensdag, maar toen werd het opstijgen afgeblazen vanwege slecht weer. President Donald Trump woonde de lancering bij. Hij is de derde Amerikaanse president die bij een bemande lancering op Cape Canaveral is.

Eerste trap

De eerste trap van de raket, die ervoor zorgde dat de capsule loskwam van de grond, landde ongeveer 10 minuten na de lancering veilig en gecontroleerd op een speciaal schip op de Atlantische Oceaan. Het schip, Ofcourse I Still Love You genaamd, brengt de draagraket naar de wal voor hergebruik.

Het vaartuig van Hurley en Behnken heet de Crew Dragon. Hij is gebouwd door SpaceX, het bedrijf van zakenman Elon Musk. De capsule wordt niet met knoppen en schakelaars bediend, maar met schermen die op tabletcomputers lijken. De Dragons worden al een paar jaar gebruikt om onbemand het ISS te bevoorraden. In januari liet SpaceX bewust een (onbemande) lancering van het vaartuig mislukken, om te kijken of een bemanning in geval van nood veilig terug naar de aarde kan worden gebracht. Dat lukte.

Spaceshuttle

Hurley en Behnken zijn allebei al eerder in de ruimte geweest. Ze volgden in 2000 samen de astronautenopleiding. Hurley was de piloot die voor het laatst een spaceshuttle aan de grond zette, de Atlantis in juli 2011. Behnken verbleef in 2008 en in 2010 in het ISS en voerde toen zes ruimtewandelingen uit. Hurley is getrouwd met astronaute Karen Nyberg, die twee keer in de ruimte was. Behnkens echtgenote K. Megan McArthur repareerde in 2009 ruimtetelescoop Hubble.

Tot nu toe waren alleen de Amerikaanse overheid, de Sovjet-Unie/Rusland en China erin geslaagd mensen naar de ruimte te brengen.

Over een paar jaar willen de Verenigde Staten weer mensen naar de maan en terug brengen. Daarvoor wordt een ander vaartuig ontwikkeld, de Orion.