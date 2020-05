Vier partijen werken samen aan nieuwe regering Suriname

Hoewel de verkiezingsuitslag nog steeds niet formeel bekend is gemaakt, is het duidelijk dat deze partijen aan zet zijn. Desi Bouterse heeft met zijn NDP een forse nederlaag geleden, maar deze nog niet erkend. Enkele dagen geleden zei de huidige president in een radioprogramma dat hij een hertelling van de stemmen wil. Een formele bevestiging hiervan is er nog niet.

Volgens de lokale nieuwssite Starnieuws is ook al onderhandeld over de verdeling van de posities. Chan Santokhi wordt president, terwijl Ronnie Brunswijk het parlement gaat voorzitten. De gesprekken met de politieke partij BEP voor deelname aan de coalitie hebben geen resultaat opgeleverd.