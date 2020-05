Ook Portland roept noodtoestand uit vanwege Floyd-rellen

Na onder andere Atlanta heeft ook de Amerikaanse stad Portland de noodtoestand uitgeroepen vanwege rellen en plunderingen na de dood van George Floyd. De zwarte Amerikaan overleed nadat hij hardhandig was gearresteerd in de stad Minneapolis.

In diverse Amerikaanse steden als New York, Detroit en Washington leidde het gefilmde incident tot soms gewelddadige protesten. Behalve de noodtoestand, kondigde burgemeester Ted Wheeler van Portland ook een nachtelijk uitgaansverbod af. “Plunderingen en brandstichtingen zijn geen middel om te gebruiken voor veranderingen, maar gewoon walgelijk”, verklaarde hij via Twitter.