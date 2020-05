Minnesota klaar voor troepeninzet bij protesten

Walz gaf eerder een bevel voor een tijdelijke avondklok voor de steden Minneapolis en St. Paul na drie nachten van protesten in het grootstedelijk gebied. “Onze staat verkeert in chaos”, zei hij vrijdagavond op de televisie. Dit is “een ongekende bedreiging voor onze staat”.

Het uitgaansverbod voor vrijdag en zaterdag geldt van 20 uur in de avond tot 6 uur ‘s ochtends in beide steden. Veiligheidsfunctionarissen en eerstehulpverleners zijn vrijgesteld van de beperkingen, evenals mensen die op de vlucht zijn voor gevaar of daklozen.