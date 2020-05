Afruimen niet meer nodig in fastfoodrestaurants

Het bestellen en nuttigen van een Big Mac of Whopper zal voor velen vanaf maandag even wennen zijn. Bij de ingang van de fastfoodrestaurants komen voortaan gastheren en gastvrouwen achter een welkomstdesk die het aantal reserveringen bijhouden, binnen maximaal dertig mensen toelaten en de gasten de verplichte gezondheidsvragen stellen. Ze laten maximaal twee mensen samen toe, gezinnen uitgezonderd. En alleen mensen zonder verkoudheidsklachten zijn welkom.

Een bezoek aan de restaurants begint voortaan met het reinigen van de handen. Het bestellen van de hamburgers, frietjes en milkshakes kan uitsluitend bij de bestelzuilen, waarna medewerkers van McDonald’s de aanraakschermen onmiddellijk weer reinigen. “We verzoeken dat één iemand van het gezelschap bestelt, terwijl de overige gezinsleden aan tafel of op het terras blijven”, vertelt Eunice Koekkoek van McDonald’s.

Wachtvakken

Bij Burger King kunnen bezoekers ervoor kiezen handschoenen te dragen tijdens het bestellen, zegt woordvoerster Esther van de Graaf. Burger King heeft in een vestiging in Beverwijk de afgelopen weken geëxperimenteerd met de nieuwe coronaregels. “We hebben tafels vervangen en herschikt, looproutes gemaakt en afzetschermen geplaatst om zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te creëren”, zegt Van de Graaf.

Anders dan bij McDonald’s, met tafelservice bij het merendeel van de restaurants, heeft Burger King wachtvakken gecreëerd voor de balie waar mensen op hun bestelling kunnen wachten. Gastvrijheid en fun is het credo. Koekkoek: “Bij McDonald’s geen tafels met linten die een nood- en alarmsituatie uitstralen. Buiten treffen gasten zogeheten wachtverzachters met leuke teksten of waar ze via de app een liedje of game kunnen downloaden tijdens het wachten.”

Nieuw keukenregime

Ook in de keukens houden medewerkers 1,5 meter afstand en heerst een nieuw regime. Waar bij Burger King eerder drie keukenmedewerkers rug aan rug bij elkaar werkten, staat nu nog één persoon met meer taken. In keukens van McDonald’s hangen plastic schermen en werken medewerkers op een vaste plaats.

De grootste verandering bij de 252 vestigingen van McDonald’s en de 70 restaurants van Burger King is toch wel dat gasten bij vertrek niet meer hoeven af te ruimen. Gasten kunnen geoorloofd weglopen zonder hun dienblad weg te brengen. Daarmee voorkomen de restaurants onnodige loopstromen en weet het personeel precies welke tafels ze kunnen schoonmaken.