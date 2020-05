‘Beleggersvertrouwen herstelt maar blijft laag door coronacrisis’

Het vertrouwen van Nederlandse beleggers is in mei iets hersteld, maar blijft laag door de coronacrisis. Dat meldt ING in zijn maandelijkse BeleggersBarometer. Volgens de bank zijn beleggers over de gehele linie nog steeds erg voorzichtig.

De graadmeter waarmee ING het vertrouwen meet, steeg deze maand naar een stand van 83. In april was nog sprake van een niveau van 68, het laagste in jaren.

Beleggers hebben volgens ING voorzichtig weer wat meer vertrouwen in de komende maanden en zijn ze iets positiever in hun verwachtingen voor de economische situatie in Nederland en de eigen beleggingsportefeuille. Ook de verwachtingen voor de Amsterdamse AEX-index zijn wat minder negatief: ruim een derde denkt dat de AEX de komende maanden zal stijgen.

Negatiever

De aandelen waar beleggers kansen zien, zijn daarnaast duidelijk verschoven door de uitbraak van het coronavirus. Zo verwachtte 20 procent van de ondervraagden dat Ahold het meest rendement zal opleveren binnen de voorgelegde AEX-aandelen. Dat was in januari nog maar 3 procent. Ook van Philips verwacht men meer rendement de komende maanden dan men in januari dacht. “Gezien de recente ontwikkelingen is dat geen gekke gedachte. De verkopen bij Ahold zijn de afgelopen periode gestegen en er zal na de coronacrisis wellicht nog meer aandacht zijn voor gezondheid, waarvan Philips kan profiteren”, zegt Bob Homan, directeur van ING Investment Office.

De impact die de coronacrisis heeft op de beurs is verder duidelijk te zien in het oordeel van de beleggers over het beursjaar tot nu toe. Vergeleken met een halfjaar geleden is dit oordeel veel negatiever geworden. Driekwart van de beleggers vindt het beursjaar tot nu toe (veel) minder goed dan verwacht. Dit was in november nog 17 procent. “Toen we dit eind vorig jaar aan beleggers vroegen, verwachtten de meeste beleggers lichte koersstijgingen voor dit jaar. Geen wonder dat het tegenvalt nu markten nog duidelijk in de min staan. Waarbij ik vind dat we, gezien de terugval van de economie met koersen die ongeveer op het niveau van vorig jaar augustus staan, niet mogen klagen”, aldus Homan.