Een derde van de Nederlanders wil EHBO geven binnen 1,5 meter

Nu mensen weer vaker de straat op gaan, hebben ze ook meer kans daar hulp nodig te hebben of te moeten verlenen. Daarom komt het Rode Kruis met adviezen.

“Eigen veiligheid is het belangrijkste, en wanneer je je niet comfortabel voelt om fysiek EHBO te verlenen en dicht bij iemand te komen, is het het beste om te kijken hoe je kunt helpen van afstand. Natuurlijk blijft het altijd van groot belang om direct te handelen wanneer iemand in gevaar is. Afhankelijk van de ernst van de situatie 112 of de huisartsenpost bellen is dan altijd de belangrijkste stap”, benadrukt de organisatie.

Kijken

Mond-op-mondbeademing is in deze tijd bepaald geen aanrader, maar 11 procent van de ondervraagden wil dit toch wel doen bij levensgevaar. Het advies bij reanimatie is echter om te kijken (en dus niet te luisteren en voelen) of een slachtoffer nog ademhaalt en 112 te bellen. Werken met een AED (Automatische Externe Defibrillator) wordt juist niet afgeraden.

Het virus wordt niet verspreid via bloed of verbrande of beschadigde huid, dus die verschijnselen zijn volgens het Rode Kruis op zich geen reden om wonden niet te behandelen. “Bij kleine verwondingen is het handig om extra te letten op de hygiëne en de gewonde persoon zelf een pleister te laten plakken. Kom alleen echt in aanraking met een slachtoffer wanneer het niet anders kan.”