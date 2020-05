In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft een explosie plaatsgevonden bij een horecazaak op de Pieter Calandlaan in Amsterdam Nieuw-West. Volgens de politie gebeurde dat om 00.25 uur en stond de voorgevel van het pand korte tijd in brand. Niemand raakte gewond.

Het vuur doofde uit zichzelf. Een explosievenverkenner van de politie doet onderzoek. Er zijn geen verdachten aangehouden.