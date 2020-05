Onderzoek: geen misstanden bij Toneelgroep Oostpool

Onderzoek naar meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij Toneelgroep Oostpool heeft uitgewezen dat er geen machtsmisbruik of seksuele intimidatie heeft plaatsgevonden. Dat meldt de raad van toezicht die een extern onderzoeksbureau had ingeschakeld, nadat in maart klachten binnenkwamen van vier oud-medewerkers en stagiaires over de artistiek directeur Marcus Azzini.