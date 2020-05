D66 pleit voor fokstop slachtvee wegens sluiten slachthuizen

Slachthuizen gaan wat hem betreft snel in gesprek met veehouderijen over de manier waarop ze er bijvoorbeeld voor kunnen zorgen dat kippen minder eieren uitbroeden en dat varkens, door ze ander voer te geven, minder snel laten groeien. De Groot wijst op de zorgen die branchevereniging Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV) uit over het gevolg voor de stallen van eventuele sluitingen van slachterijen.

Naar aanleiding van corona-uitbraken in verschillende slachthuizen, wordt gevreesd dat tientallen slachterijen straks de deuren moeten sluiten en er minder vee wordt geslacht. Kippen- en varkensboeren brengen vaak tientallen dieren naar de slacht per week. Op een gegeven moment zijn de stallen te vol en de dieren te groot. Dan dreigt het dierenwelzijn in het geding te komen, aldus De Groot. Hij vindt dat slachthuizen veehouders moeten helpen en moeten opdraaien voor de eventuele kosten. Zij hebben de coronaregels per slot van rekening overtreden, stelt De Groot.

Niet te spreken

Boerenorganisatie LTO Nederland is niet te spreken over het voorstel. “Het is geen oplossing. Een fokverbod heeft pas over een paar maanden effect”, zegt voorzitter Dirk Bruins van de belangenclub in Dit is de Dag op NPO Radio 1. Zeugen zijn immers bijna vier maanden drachtig voordat ze biggetjes krijgen.

Op de lange termijn wil De Groot, die met zijn pleidooi om de veestapel te halveren al eerder de woede van boeren op de hals haalde, “even wat minder varkens insemineren”. Hij benadrukt dat hij niet voor een algemeen fokverbod pleit.