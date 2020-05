België opent grens weer voor familiebezoeken

In maart sloot België de grenzen voor ‘niet-essentiële reizen’, waar familiebezoeken onder vielen. “Landgenoten met familie in een van onze buurlanden zullen vanaf morgen die mensen dus opnieuw kunnen bezoeken. De Belgische politiediensten worden op de hoogte gebracht van dit nieuwe feit”, schrijft de Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem vrijdag op Facebook.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid bevestigt dat Nederlanders ook weer naar België kunnen reizen.

Minister Ferd Grapperhaus is blij met het nieuws. “Mooi dat de Nederlands-Belgische grens weer opengaat voor familiebezoek”, schrijft hij op Twitter. “Dat is een steun voor het hart! “ De bewindsman had de afgelopen tijd veel contact met de Belgische regering over haar grensbesluit.