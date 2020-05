Amerikaanse agent opgepakt die op nek George Floyd knielde

De agent die op de nek knielde van de zwarte arrestant George Floyd, is zelf aangehouden. Justitie in het Amerikaanse Hennepin County (Minnesota) stelt dat Derek Chauvin, die al was ontslagen, verantwoordelijk wordt gehouden voor de dood van de ongewapende man.

Op videobeelden is te zien dat Chauvin minutenlang knielt op de nek van Floyd, die geboeid op de grond ligt en naar adem hapt. "Alsjeblieft, ik kan niet ademen", kreunt Floyd, die na enkele minuten stopt te bewegen. Zijn dood leidde in de VS tot grote onrust en gewelddadige protesten.

Aanklager Mike Freeman maakte vrijdag bekend dat de witte Chauvin in hechtenis is genomen vanwege de dood van Floyd. "We hebben bewijs. We hebben de video van de burger. Het afschuwelijke, afschuwelijke, verschrikkelijke ding dat we nu keer op keer hebben bekeken."

Freeman zei dat later meer bekend zal worden gemaakt over de vervolging van de ontslagen agent. Hij verwacht dat ook andere politiemensen die betrokken zijn bij de aanhouding strafrechtelijk aangepakt zullen worden. Er loopt nog een onderzoek naar hun rol.