Louvre heropent 6 juli zijn deuren

De directie van het Louvre is van plan de deuren van het beroemde museum in Parijs op 6 juli te heropenen. Dat is vrijdag bekendgemaakt als reactie op het besluit van premier Édouard Philippe Frankrijk verder te ontsluiten na de lange lockdown wegens de coronacrisis.

Het Louvre zegt dat een boekingssysteem en een “nieuwe routeaanduiding” ervoor zorgen dat bezoekers de “maximale veiligheidscondities” krijgen geboden als ze het gebouw betreden. Hun zal wel worden gevraagd mondkapjes te dragen en afstand te houden.