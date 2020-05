Nieuwe website bundelt alle protocollen voor 1,5 metereconomie

Alle coronaprotocollen waarin is vastgelegd hoe bedrijven en publieke organisaties in hun sector aan de slag gaan met de 1,5 meterregels, zijn voortaan terug te vinden op één speciale website. Op www.mijncoronaprotocol.nl staan ook voorbeelden van hoe ondernemers in de praktijk met de maatregel en andere RIVM-voorschriften moeten omgaan. Volgens de initiatiefnemers zou dat ondernemers in andere sectoren kunnen inspireren voor nieuwe oplossingen.

De site is opgezet door ondernemersorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland in samenwerking met de Rijksoverheid. Ze stellen dat ondernemen in de 1,5 metersamenleving een grote uitdaging is. Brancheorganisaties en vakbonden hebben daarom hard gewerkt aan protocollen om de nieuwe situatie zo werkbaar mogelijk te maken. In zo’n protocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden in een bepaalde sector, zoals bioscopen, de bouw, de detailhandel of de horeca. Op de site zijn ook de publieke protocollen te vinden, zoals die van het openbaar vervoer en het onderwijs.