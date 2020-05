Grootste klus ooit voor hijsbedrijf Mammoet

Hijs- en transportbedrijf Mammoet heeft de grootste opdracht in zijn historie binnengehaald. De onderneming uit Schiedam gaat hijswerk verrichten voor de bouw van een grote lng-fabriek in Rusland. Hoeveel geld Mammoet hieraan precies verdient, is niet naar buiten gebracht. Met het zogeheten Arctic LNG 2-project is in totaal zo’n 21 miljard dollar gemoeid.