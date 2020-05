Leenfietsen moeten Amsterdamse scholieren uit ov houden

Amsterdam stelt de fietsabonnementen tot 4 juli beschikbaar. Scholen ontvangen voor 2 juni digitale vouchers die ze zelf aan leerlingen geven die een fiets nodig hebben. Hiermee kan de leerling een abonnement afsluiten bij een verhuurbedrijf.

Ook spreiden scholen de lesuren en leerlingen over de dag, waardoor de drukte in de spits zoveel mogelijk beperkt wordt. Docenten die buiten de stad wonen en graag met de auto naar hun werk willen, kunnen op verschillende plekken in de stad met korting parkeren. Voor het laatste stuk van hun reis kunnen zij deelfietsen en deelscooters gebruiken.