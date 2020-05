Zes aanhoudingen bij ontdekking drugslab in Vorstenbosch

De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een drugslab aangetroffen in het Brabantse Vorstenbosch (gemeente Bernheze). Er werden zes aanhoudingen verricht, meldt de politie. Het gaat om vier personen die in het pand sliepen en twee mannen die in het lab aanwezig waren.

Het lab bevond zich op een manegeterrein aan de Kampweg en was in bedrijf. In de ruimte stond geavanceerde apparatuur voor de productie van een forse hoeveelheid synthetische drugs. De verborgen ruimte die hiervoor was ingericht, werd afgeschermd door pakken stro. Experts van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen begonnen vrijdag met de ontmanteling van het lab, waarin enkele honderden liters aan grondstoffen werden gevonden.

De twee mannen die in het laboratorium aan het werk waren, zijn een 32-jarige inwoner van het Zeeuwse Wemeldinge en een 37-jarige man van wie de woonplaats nog onbekend is. Van de vier aangehouden personen die in het pand sliepen heeft de politie geen identiteit bekendgemaakt. Onderzocht wordt of en op welke manier zij betrokken zijn bij het drugslab.