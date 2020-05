Den Haag antwoordt Brussel over vouchers

Nederland heeft de Europese Commissie ingelicht dat passagiers weer hun geld terug kunnen krijgen als hun vlucht in verband met het coronavirus is geschrapt. Daarnaast zal het kabinet maatschappijen blijven aansporen om vouchers aantrekkelijker te maken en wordt consumenten gevraagd vouchers in plaats van cash te accepteren als ze de financiële ruimte hebben. Dat heeft Den Haag volgens een Nederlandse diplomaat aan de commissie geschreven.

Eerder deze maand waarschuwde Brussel over mogelijke schending van Europese passagiersrechten. Een commissiewoordvoerder bevestigt dat Nederland heeft gereageerd. Hij kon nog niet zeggen wanneer het dagelijks EU-bestuur besluit over eventuele verdere stappen.

Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen had de Inspectie voor de Luchtvaart en Leefomgeving (ILT) in maart gevraagd zeker tot en met 30 juni niet op de wet over passagiersrechten te handhaven. Nu die opdracht is ingetrokken blijft de vraag hoe de commissie kijkt naar de periode dat de inspectie niet hoefde te handhaven.