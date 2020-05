‘Nederland had geen zeggenschap over inzet atoomwapens’

Nederland had volgens een vrijgegeven Amerikaans document uit 1961 destijds geen zeggenschap over de inzet van nucleaire wapens die hier waren opgeslagen. Hetzelfde gold voor Denemarken, Griekenland, Italië en Portugal. Met andere landen zoals Groot-Brittannië en Frankrijk was wel afgesproken eerst te overleggen in het geval de wapens zouden worden ingezet.