Sekswerkers in Limburg beboet voor 20.000 euro

Vanaf begin april waarschuwt de gemeente sekswerkers die hun diensten aanbieden via advertenties op internetsites. Prostitutees die het verbod overtreden krijgen een boete. De hoogte van de boetes varieert van 400 tot 4000 euro. In mei hebben politie, de Limburgse gemeentes en het OM diverse controles uitgevoerd in heel Limburg.

In de bordelen met een vergunning werden geen overtredingen geconstateerd. Er was dus in alle beboete gevallen sprake van zogenoemde illegale thuisprostitutie, iets wat sowieso niet is toegestaan, of illegale escortservice. Bij een van de sekswerkers werd een bedrag van 15.000 euro gevonden. Dat bedrag is op verdenking van witwassen in beslag genomen.

Het uitvoeren van sekswerk is tot 1 september verboden, omdat het een contactberoep is.