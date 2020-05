Koning spreekt ov-medewerkers over herstart openbaar vervoer

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag een werkbezoek gebracht aan de NS en station Utrecht Centraal. Hij liet zich informeren over de herstart van de reguliere dienstregeling van het openbaar vervoer, komende week, en de maatregelen om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

De koning sprak met een buschauffeur, trambestuurder en veiligheidsmedewerker van het Utrechtse vervoerbedrijf U-OV. Ze vertelden over de spanning die ze voelen nu er meer reizigers worden verwacht na maanden van lege bussen en trams. De spanning geldt vooral voor de plicht mondkapjes te dragen en afstand te houden. “We hopen dat de passagiers zich daaraan houden”, zeiden de bestuurders.

Bij de NS ontmoette Willem-Alexander een machinist, een conducteur die ook optreedt als buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) en een schoonmaker. Die vertelden over de veranderingen in hun werk - veel meer en vaker schoonmaken van de treinen bijvoorbeeld, met name op de plekken die reizigers steeds aanraken - en het gemis aan contact. De koning sprak ook met machinisten van de NS en de Utrechtse stationsmanager.

In een van de gesprekken zei de koning niet de term ‘het nieuwe normaal’ te willen hanteren, hij spreekt liever van ‘tijdelijk normaal’.