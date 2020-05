Denemarken versoepelt grensmaatregelen voor toeristen

Vakantiegangers krijgen in Denemarken wel te maken met extra controles en beperkingen, maakte premier Mette Frederiksen bekend. Bij de grens en op toeristische bestemmingen zal steekproefgewijs worden gecontroleerd of mensen besmet zijn.

“We kijken uit naar een zomer waarin we weer sommige gasten en toeristen kunnen verwelkomen”, aldus de premier. Toeristen moeten wel voor minstens zes nachten een verblijf boeken buiten hoofdstad Kopenhagen.

Geduld

Inwoners van Zweden moeten nog iets langer geduld hebben tot ze weer vakantie kunnen vieren in Denemarken. Dat land heeft minder strenge maatregelen genomen tegen het virus dan veel andere EU-lidstaten.

Denemarken sloot in maart de grenzen voor veel buitenlanders. Mensen zonder geldige reden mochten het land niet meer in. Die beperkingen zijn later versoepeld, onder meer voor sommige buitenlandse partners van inwoners van Denemarken.